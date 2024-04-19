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Через російський обстріл Дніпропетровщини загинула працівниця Укрзалізниці, ще семеро — поранені

19 квітня 2024 13:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Через російський обстріл Дніпропетровщини загинула працівниця Укрзалізниці, ще семеро — поранені
Рятувальники на місці удару. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в п'ятницю, 19 квітня, цілеспрямовано обстріляли залізничну інфраструктуру Дніпропетровської області. Внаслідок цього було поранено семеро працівників залізниці.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

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Під час виконання службових обов'язків через російський обстріл було поранено семеро працівників Укрзалізниці.

Також загинула чергова по будинку локомотивних бригад Оксана Стороженко.

"У неї залишились двоє синів 17 та 15 років. Висловлюємо щирі співчуття рідним Оксани та зобов'язуємося забезпечити фінансову та соціальну підтримку її дітям", — зазначили в компанії.

Також Укрзалізниця надає допомогу всім пораненим залізничникам та їхнім родинам.

Відомо, що  їхній стан стабільний, вони отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.

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Скриншот допису Укрзалізниці

Нагадаємо, один із поранених дітей у Дніпрі, 6-річний хлопчик, який вважався мертвим, вижив та перебуває під наглядом лікарів. Але, на жаль, інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується.

Також мешканка постраждалого будинку розповіла кореспонденту Новини.LIVE деталі ранкового обстрілу.

Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. 

А жителі будинку, куди влучила ракета, показали ще одне відео зсередини під час перших хвилин після удару.

Укрзалізниця
Дніпро
Дніпропетровська область
обстріли
ракетний удар

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