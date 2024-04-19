Штори врятували від уламків — жителька постраждалого будинку в Дніпрі розповіла про атаку
Російські військові вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло вісім людей, двоє з яких — діти.
Мешканка постраждалого будинку розповіла кореспонденту Новини.LIVE деталі ранкового обстрілу.
Ракетний удар по Дніпру 19 квітня
Пані Олеся розповіла, що пожежа була поряд з її квартирою, в якій вона проживає з 1999 року.
За її словами, в помешканні вилетіли вікна та шибки, а від уламкових поранень її захистили щільні штори.
"Не встигли нічого взяти, тільки паспорт та гроші. Хоча б взутися встигла, бо деякі люди взагалі босоніж у халатах були. Це все дуже страшно", — зазначила жінка.
Раніше інша жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ.
Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі.
Також мешканці будинку, куди влучила ракета, показали ще одне відео зсередини під час перших хвилин після удару.
Один із поранених дітей у Дніпрі, 6-річний хлопчик, який вважався мертвим, вижив та перебуває під наглядом лікарів. Але, на жаль, інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується.
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