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Штори врятували від уламків — жителька постраждалого будинку в Дніпрі розповіла про атаку

19 квітня 2024 12:43
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Штори врятували від уламків — жителька постраждалого будинку в Дніпрі розповіла про атаку
Рятувальники гасять пожежу. Фото: Дніпропетровська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові вранці в п'ятницю, 19 квітня, завдали ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. Внаслідок атаки загинуло вісім людей, двоє з яких — діти.

Мешканка постраждалого будинку розповіла кореспонденту Новини.LIVE деталі ранкового обстрілу.

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Пані Олеся розповіла, що пожежа була поряд з її квартирою, в якій вона проживає з 1999 року.

За її словами, в помешканні вилетіли вікна та шибки, а від уламкових поранень її захистили щільні штори. 

"Не встигли нічого взяти, тільки паспорт та гроші. Хоча б взутися встигла, бо деякі люди взагалі босоніж у халатах були. Це все дуже страшно", — зазначила жінка.

Раніше інша жителька пошкодженої багатоповерхівки у Дніпрі розповіла деталі ранкової атаки місцевим ЗМІ. 

Крім того, в мережі з'явилося відео перших хвилин після ракетного удару по п'ятиповерхівці в Дніпрі. 

Також мешканці будинку, куди влучила ракета, показали ще одне відео зсередини під час перших хвилин після удару.

Один із поранених дітей у Дніпрі, 6-річний хлопчик, який вважався мертвим, вижив та перебуває під наглядом лікарів. Але, на жаль, інформація щодо інших двох загиблих дітей підтверджується.

збитки
Дніпро
обстріли
війна в Україні
ракетний удар

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