Из-за российского обстрела Днепропетровщины погибла работница Укрзализныци, еще семь — ранены
Российские захватчики в пятницу, 19 апреля, целенаправленно обстреляли железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате были ранены семь работников железной дороги.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Обстрелы Укрзализныци на Днепропетровщине 19 апреля
Во время выполнения служебных обязанностей из-за российских обстрелов были ранены семь работников "Укрзализныци".
Также погибла дежурная по дому локомотивных бригад Оксана Стороженко.
"У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", — отметили в компании.
Также "Укрзализныця" оказывает помощь всем раненым железнодорожникам и их семьям.
Известно, что их состояние стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Напомним, один из раненых детей в Днепре, 6-летний мальчик, считавшийся мертвым, выжил и находится под наблюдением врачей. Но, к сожалению, информация о других двух погибших детях подтверждается.
Также жительница пострадавшего дома рассказала корреспонденту Новини.LIVE детали утреннего обстрела.
Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.
А жители дома, куда попала ракета, показали еще одно видео изнутри в первые минуты после удара.
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