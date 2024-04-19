Из-за российского обстрела Днепропетровщины погибла работница Укрзализныци, еще семь — ранены

Спасатели на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в пятницу, 19 апреля, целенаправленно обстреляли железнодорожную инфраструктуру Днепропетровской области. В результате были ранены семь работников железной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Во время выполнения служебных обязанностей из-за российских обстрелов были ранены семь работников "Укрзализныци".

Также погибла дежурная по дому локомотивных бригад Оксана Стороженко.

"У нее остались двое сыновей 17 и 15 лет. Выражаем искренние соболезнования родным Оксаны и обязуемся обеспечить финансовую и социальную поддержку ее детям", — отметили в компании.

Также "Укрзализныця" оказывает помощь всем раненым железнодорожникам и их семьям.

Известно, что их состояние стабильное, они получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Скриншот сообщения Укрзализныци

Напомним, один из раненых детей в Днепре, 6-летний мальчик, считавшийся мертвым, выжил и находится под наблюдением врачей. Но, к сожалению, информация о других двух погибших детях подтверждается.

Также жительница пострадавшего дома рассказала корреспонденту Новини.LIVE детали утреннего обстрела.

Кроме того, в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре.

А жители дома, куда попала ракета, показали еще одно видео изнутри в первые минуты после удара.