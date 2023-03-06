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Продолжат ли военные держать оборону Бахмута: Зеленский провел заседание Ставки

6 марта 2023 13:56
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Владимир Зеленский
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Главным вопросом встречи была целесообразность продолжения оборонной операции в Бахмуте.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

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Ключевые вопросы

Командующие оперативно-стратегическими группировками войск доложили о ситуации на основных направлениях фронта. Особенно подробно члены Ставки рассмотрели ситуацию в Бахмуте.

"Оценивая ход оборонной операции, Президент задал вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александру Сырскому относительно дальнейших действий на Бахмутском направлении. Они высказались за продолжение оборонной операции и дальнейшее усиление наших позиций в Бахмуте", — говорится в сообщении.

Кроме того, на заседании Ставки были рассмотрены вопросы поставки оружия и оборудования и их распределения по оперативным направлениям.

В заседании также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений.

В заседании Ставки приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным возникли разногласия по Бахмуту. У них совершенно разные взгляды на пребывание ВСУ в городе.

В ISW ранее сообщили, что после битвы за Бахмут российские оккупационные войска не смогут начать новое наступление еще несколько месяцев. Для этого россии необходимо провести новую волну мобилизации.

Также мы писали, что украинская армия предположительно совершает частичный выход с территории Бахмута. Но для русских оккупационных войск такой шаг будет означать только увеличение потерь и замедление наступления.

Добавим, украинские военные продолжают удерживать под своим контролем главную трассу Константиновка — Бахмут, по которой осуществляется поставка. Также ВСУ удерживают ключевой путь в город Бахмут и выход из него.

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