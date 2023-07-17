Заблокирует ли взрыв на Крымском мосту поставки оружия и техники: комментарий эксперта

Крымский мост, на котором произошел взрыв. Фото: Reuters/ Stringer

Для полного прекращения движения по Крымскому мосту удары по нему должны наноситься еженедельно и более мощным оружием. Пока это выглядит скорее как демонстрация сил и возможностей ВСУ.

Об этом заявил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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"Сейчас следует говорить о частичной парализации работы Крымского моста", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Для того чтобы полностью остановить работу этой транспортной артерии с точки зрения поставки оккупантам на южный фронт оружия и боеприпасов, такие удары должны наноситься по Крымскому мосту еженедельно.

Пока этот взрыв выглядит не столько как победа в практическом плане, сколько как демонстрация сил и возможностей Сил обороны Украины.

Кроме того, подчеркнул эксперт, удары по этому объекту транспортной инфраструктуры должны наноситься другим оружием.

"К примеру, боевая часть ракеты Storm Shadow составляет 350 килограммов, тогда как беспилотники могут брать нагрузку всего лишь около 20 кг", — подчеркнул сопредседатель общественной инициативы "Права справа".

Стоит ли ждать какого-то особого ответа России

Дмитрий Снегирев напомнил, что количество ракетно-дроновых атак по Украине за последний месяц увеличилось в полтора раза по сравнению с предыдущим периодом. Так что считать, что этот инцидент каким-то образом принципиально изменит ситуацию в войне, не стоит.

"Интенсивность воздушных атак зависит от ситуации на фронте", — подчеркнул эксперт.

Возможность ядерного удара в ответ на взрыв Крымского моста вообще не рассматривается после предупреждений в адрес Кремля со стороны Индии, Китая и США.

Что известно о взрыве на Крымском мосту

В ночь на 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Согласно имеющимся фото- и видеосвидетельствам, движение на автомобильной части моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом, приостановлено.

Оккупационные власти Крыма уже прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

Вскоре после взрыва СБУ пообещала открыть детали сделки на Крымском мосту после победы Украины.

Источники же Новини.LIVE отметили, что эта операция готовилась СБУ совместно с ВМС, и она не будет последней на этом направлении.

Напомним, что, по словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, обе озвученные в Украине версии — как причастность к взрыву СБУ и ВМС, так и российская провокация, связанная с "зерновым соглашением" — вполне реалистичны.