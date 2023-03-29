Почему для Украины важно удерживать Бахмут: Зеленский привел аргументы
Оборона Бахмута важна для Украины как с военной, так и с политической точки зрения. Ведь потеря города может привести к давлению по поводу поиска компромисса.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.
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Позиция президента
Президент пояснил, что в случае потери Бахмута российский диктатор владимир путин обязательно использует эту "победу" в своих интересах. По словам Зеленского, президент государства-агрессора "продал бы эту победу Западу, своему обществу, Китаю и Ирану".
"Если он почувствует кровь — почувствует запах, что мы слабы — он будет толкать, толкать, толкать", — заявил президент Украины.
Зеленский предположил, что давление в случае поражения в Бахмуте было бы как со стороны международного сообщества, так и внутри Украины.
"Наше общество почувствует усталость. Наше общество подтолкнет меня к компромиссу с ними", — сказал глава государства.
Президент добавил, что пока он не испытывает такого давления ни со стороны партнеров, ни со стороны украинцев.
Напомним, ранее сообщалось, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.
Также мы писали, что российские войска были вытеснены из одной из ключевых дорог в городе Бахмут. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.
В ВСУ сообщали, что за последние дни количество боевых столкновений в Бахмуте Донецкой области уменьшилось. Это может быть связано с перегруппировкой войск.
Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в очередной раз посетил позиции украинских войск в районе Бахмута. Он объяснил, почему Силы обороны остаются в разрушенном городе.