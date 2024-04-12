Доездились — пограничники показали эффектные кадры уничтожения двух БТР-82 на востоке Украины

Уничтоженный российский бронетранспортер БТР-82. Фото: скриншот

Украинские пограничники бригады Гвардии наступления "Помста" в Донецкой области уничтожили два российских бронетранспортера БТР-82. Машины были уничтожены как с помощью дронов, так и с помощью мин.

Эффектные кадры уничтожения двух вражеских машин показали в пресс-службе ГПСУ.

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Как сообщается, первый бронетранспортер взорвался ночью на мине, которую заранее дистанционно установили пограничники с помощью дрона. Выведенную из строя и обездвиженную технику добили утром. Вторая машина была уничтожена сбросами противотанковых мин с дрона "Вампир".

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее украинские военные применили против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" новый ударный дрон-камикадзе RAM-X, оказавшийся более усовершенствованной версией российского БПЛА "Ланцет".

Также операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении, уничтожив передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

А еще раньше украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов с помощью дронов.