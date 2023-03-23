Стало відомо, чому росіяни активно використовують Джанкой для перекидання зброї

Вантажний обіг по суші в рази більший, ніж по воді

Російські окупанти вимушені користуватися Джанкоєм, як залізничним вузлом, для перекидання вантажів на потреби свого чорноморського флоту. Адже залізнична гілка Кримського мосту не функціонує.

Про це в коментарі Новини.LІVE заявив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

"Основний спосіб забезпечення потреб угруповання Чорноморського флоту це — залізнична мережа. Тому, що один ешелон здатний перевезти до 5 тисяч тонн, до того ж — зручна транспортна логістика. А по воді такий обсяг вантажів важко перевезти", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

За його словами, раніше росіяни доставляли вантажі на окупований півострів для потреб рф здійснювалося за допомогою Кримського мосту, але через відомі причини він зараз не функціонує на повну потужність. Тому окупанти зараз поспішають відновити.

Як зазначив військовий експерт, у Джанкої — дуже розгалужена мережа залізничних гілок і можна знайти запасну замість розбитої днями під час атаки на ешелон з "Калібрами".

"Там не такі важкі ушкодження, які неможливо відновити. Я думаю, вони зараз розчистять завали і будуть далі її використовувати", — не виключив Селезньов.

Що трапилося у Джанкої

У понеділок ввечері, 20 березня, кілька ударних безпілотників атакували район залізничної станції Джанкой у тимчасово окупованому Криму.

Там розташована російська військова база та аеродром. Крім того, через місто проходить залізниця, яка веде до окупованої частини Херсонської області України.

За інформацією ГУР Міноборони України, вибух знищив російські крилаті ракети "Калібр НК", які перебували під час транспортування залізницею.

Наступного дня, 21 березня, в окупованому Криму по радіо запустили сповіщення про повітряну тривогу та рекомендації щодо евакуації з півострова. Однак так звана "влада" заявляє, що це наслідок роботи хакерів.