Стало известно, почему россияне активно используют Джанкой для опрокидывания оружия.

Эксперт назвал причины, которые побуждают россиян возить "Калибры" через Джанкой
Российские оккупанты вынуждены пользоваться Джанкоем, как железнодорожным узлом, для опрокидывания грузов на нужды своего черноморского флота. Ведь железнодорожная ветка Крымского моста не работает.
Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
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"Основной способ обеспечения потребностей группировки Черноморского флота это железнодорожная сеть. Потому что один эшелон способен перевезти до 5 тысяч тонн, к тому же удобная транспортная логистика. А по воде такой объем грузов трудно перевезти", — сказал Селезнев.
По его словам, ранее россияне доставляли грузы на оккупированный полуостров для нужд РФ осуществлялось с помощью Крымского моста, но по известным причинам он сейчас не функционирует на полную мощность. Поэтому оккупанты сейчас спешат восстановить.
Как отметил военный эксперт, в Джанкое очень разветвленная сеть железнодорожных ветвей и можно найти запасную вместо разбитой на днях во время атаки на эшелон с "Калибрами".
"Там не такие тяжелые повреждения, которые невозможно восстановить. Я думаю, они сейчас расчистят завалы и будут дальше ее использовать", — не исключил Селезнев.
Что случилось в Джанкое
В понедельник вечером, 20 марта, несколько ударных беспилотников атаковали район железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.
Там расположена русская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.
По информации ГУР Минобороны Украины, взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившиеся во время транспортировки по железной дороге.
На следующий день, 21 марта, в оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.