Стало известно, почему россияне активно используют Джанкой для опрокидывания оружия.

Грузовое обращение по суше в разы больше, чем по воде

Российские оккупанты вынуждены пользоваться Джанкоем, как железнодорожным узлом, для опрокидывания грузов на нужды своего черноморского флота. Ведь железнодорожная ветка Крымского моста не работает.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

"Основной способ обеспечения потребностей группировки Черноморского флота это железнодорожная сеть. Потому что один эшелон способен перевезти до 5 тысяч тонн, к тому же удобная транспортная логистика. А по воде такой объем грузов трудно перевезти", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, ранее россияне доставляли грузы на оккупированный полуостров для нужд РФ осуществлялось с помощью Крымского моста, но по известным причинам он сейчас не функционирует на полную мощность. Поэтому оккупанты сейчас спешат восстановить.

Как отметил военный эксперт, в Джанкое очень разветвленная сеть железнодорожных ветвей и можно найти запасную вместо разбитой на днях во время атаки на эшелон с "Калибрами".

"Там не такие тяжелые повреждения, которые невозможно восстановить. Я думаю, они сейчас расчистят завалы и будут дальше ее использовать", — не исключил Селезнев.

Что случилось в Джанкое

В понедельник вечером, 20 марта, несколько ударных беспилотников атаковали район железнодорожной станции Джанкой во временно оккупированном Крыму.

Там расположена русская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.

По информации ГУР Минобороны Украины, взрыв уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившиеся во время транспортировки по железной дороге.

На следующий день, 21 марта, в оккупированном Крыму по радио запустили уведомления о воздушной тревоге и рекомендациях по эвакуации с полуострова. Однако так называемая "власть" заявляет, что это следствие работы хакеров.