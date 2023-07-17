Експерт пояснив, як Росія може скористатися вибухом на Кримському мосту

Ситуація на Кримському мосту. Фото: Reuters/Investigative Committee of Russia

Поява двох різних версій щодо вибуху на Кримському мосту говорить про неузгодженість української сторони і може бути використана Росією. Разом з тим, реалістично виглядають як операція українських спецслужб, так і російська провокація, пов'язана із "зерновою угодою".

Про це заявив у коментарі Новини.LIVE військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снегирьов.

Читайте також:

Звідки взялися дві різні версії

Військовий експерт наголосив, що невдовзі після вибуху на Кримському мосту в українському медіапросторі з'явилося дві протилежні версії того, що сталося.

Йдеться як про натяки СБУ на свою причетність до цієї операції, так і про заяву речниці ОК "Південь" Наталі Гуменюк щодо можливої російської провокації, пов'язаної із "зерновою угодою".

"В умовах війни дві такі взаємовиключні заяви як мінімум дають російській стороні можливість для активних інформаційно-психологічних операцій", — наголосив Снегирьов.

Він назвав ситуацію, що склалася, неузгодженістю позиції, яка є тим дивнішою, що йдеться про коментарі офіційних осіб та структур.

Версія перша: український удар

Реалістичність цього варіанту військовий експерт назвав досить високим. На думку Дмитра Снегирьова, це означає, що Сили оборони України перейшли безпосередньо до реалізації військового плану деокупації Кримського півострова.

Про це, за його словами, свідчать наступні чинники:

повітряна атака на місця дислокації кораблів Чорноморського флоту у Севастополі, яка мала місце учора, 16 липня;

заява головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про те, що, попри тиск країн Заходу, його ніщо не зупинить у планах звільнення Криму військовим шляхом.

Крім того, Кримський міст є важливою логістичною артерією російських окупаційних військ, які воюють проти Сил оборони України на південному фронті.

Версія друга: російська провокація

Цей варіант Дмитро Снегирьов також не став відкидати, оскільки сьогодні – останній день дії чинної "зернової угоди".

"Таким чином Росія може піднімати ставки, вимагаючи для себе преференцій", — наголосив військовий експерт.

Серед цих преференцій може бути, зокрема, підключення "Россельхозбанка" до системи SWIFT, про що йшлося днями.

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих.

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим.

Згідно із наявних фото- та відеосвідчень, рух на автомобільній частині мосту, що з'єднує Росію з окупованим Кримом, припинений.

Окупаційна влада Криму уже прокоментувала інцидент на Кримському мосту . Однак конкретних причин вибуху там не назвали.

Додамо, що СБУ пообіцяла відкрити деталі операції на Кримському мосту після перемоги України.

Джерела ж Новини.LIVE відзначили, що цю операцію готували СБУ спільно із ВМС, і вона не буде останньою на цьому напрямку.