Эксперт объяснил, как Россия может воспользоваться взрывом на Крымском мосту

Ситуация на Крымском мосту. Фото: Reuters/Investigative Committee of Russia

Появление двух разных версий по взрыву на Крымском мосту говорит о несогласованности украинской стороны и может быть использовано Россией. Вместе с тем реалистично выглядят как операция украинских спецслужб, так и российская провокация, связанная с "зерновым соглашением".

Об этом заявил в комментарии Новини.LIVE военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Откуда взялись две разные версии

Военный эксперт подчеркнул, что вскоре после взрыва на Крымском мосту в украинском медиапространстве появились две противоположные версии произошедшего.

Речь идет как о намеках СБУ на свою причастность к этой операции, так и о заявлении пресс-секретаря ОК "Південь" Наталии Гуменюк относительно возможной российской провокации, связанной с "зерновым соглашением".

"В условиях войны два таких взаимоисключающих заявления как минимум дают российской стороне возможность для активных информационно-психологических операций", — подчеркнул Снегирев.

Он назвал сложившуюся ситуацию несогласованностью позиций, которая является тем удивительнее, что речь идет о комментариях официальных лиц и структур.

Версия первая: украинский удар

Реалистичность этого варианта военный эксперт назвал достаточно высоким. По мнению Дмитрия Снегирева, это означает, что Силы обороны перешли непосредственно к реализации военного плана деоккупации Крымского полуострова.

Об этом, по его словам, свидетельствуют следующие факторы:

воздушная атака на места дислокации кораблей Черноморского флота в Севастополе, которая имела место вчера, 16 июля;

заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что, несмотря на давление стран Запада, его ничто не остановит в планах освобождения Крыма военным путем.

Кроме того, Крымский мост является важной логистической артерией российских оккупационных войск, воюющих против сил обороны Украины на южном фронте.

Версия вторая: российская провокация

Этот вариант Дмитрий Снегирев также не стал исключать, поскольку сегодня — последний день действия действующего "зернового соглашения".

"Таким образом Россия может поднимать ставки, требуя для себя преференций", — подчеркнул военный эксперт.

Среди этих преференций может быть, в частности, подключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT, о чем шла речь на днях.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадрах можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Согласно имеющимся фото- и видеосвидетельствам, движение на автомобильной части моста, соединяющего Россию с оккупированным Крымом, приостановлено.

Оккупационные власти Крыма уже прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.

СБУ пообещала открыть детали операции на Крымском мосту после победы Украины.

Источники же Новини.LIVE отметили, что эта операция готовилась СБУ совместно с ВМС, и она не будет последней на этом направлении.