Старые танки: как враг использует советский бронмотлох

Экс-чиновник Генштаба рассказал, как россияне будут использовать старые танки Т-54 и Т-55
Российские оккупанты начали снимать с баз хранения в Приморском крае тяжелую бронетехнику типа танков Т-54, Т-55 и перевозить их в Украину. Враг вряд ли станет бросать ее в бой, но может использовать в качестве стационарных точек огневой поддержки в своїх укрепрайонах.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
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"Танки Т-54 и Т-55 были очень хорошими для своего времени — в 1947 и 1958 годах. С тех пор прошло около 70-ти и более лет, поэтому они, мягко говоря, устарели", — сказал Селезнев.
По его словам, тем не менее россиянам необходимо пополнять свои танковые скамьи, а значит, они снимают с баз хранения все то, что может двигаться.
Вероятнее всего, предполагает Селезнев, враг будет использовать эти танки в качестве долговременных огневых точек, так называемых ДОТов, поскольку отправлять их на танковые дуэли это — вершина глупости.
Где всплывут такие танки, пока неизвестно. Предыдущие старые советские Т-62, которые россияне также сняли с консервации, использовались ими на линиях обороны в Запорожской области.
Военный эксперт не исключает, что, скорее всего, они перебросят эту бронетехнику на более угрожающие для себя, как они считают, направления.
"Следующими, пожалуй, будут танки Победы Т-34. Ведь их в россии на памятных пьедесталах сохранилось еще много", — сказал украинский офицер.
Как продолжается российское контрнаступление
россия уже демонстрирует, что не готова к длительным боевым действиям. Об этом свидетельствует дефицит оружия и уменьшение интенсивности и частоты ракетных атак.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев убежден, что у россии недостаточно сил и средств для наступления на других операционных направлениях, кроме Луганщины и Донетчины. Однако оккупанты пытаются имитировать наступательные действия, например, на Запорожском направлении.
Наступательная операция оккупантов в Луганской области, вероятно, приближается к кульминации, если она еще не кульминировала, хотя россия перебросила на линию Сватово-Кременное большинство подразделений в составе по меньшей мере трех дивизий. Российские силы добились лишь минимальных тактических успехов вдоль всей линии фронта на Луганщине в течение последней недели, и украинским силам, вероятно, недавно удалось провести контратаки и вернуть территории.
Фото: ShinePhantom / Wikimedia commons