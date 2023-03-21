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Експосадовець Генштабу розповів про шанси росіян оточити Авдіївку

21 березня 2023 10:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Військовий оцінив шанси ЗСУ не бути оточеними в Авдіївці
Ворог вже рік намагається оволодіти укріпленим містом
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська хочуть взяти в кільце гарнізон ЗСУ, який обороняє Авдіївку. Проте дуже мало шансів, що ця мрія в агресора здійсниться.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

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"Росіяни хочуть оточити Авдіївку, як мінімум, останні 12 місяців. При цьому атакують вони її з завидною регулярністю і так само з завидною регулярністю отримують гідну відсіч", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, станом на сьогоднішній день бої за Авдіївку точаться вже у Красногорівці, яка практично впритул підступає до неї. 

Тобто, як пояснює військовий експерт, росіяни діють по своїй класичній схемі створення "кліщів". Для того, щоб перерізати всі логістичні маршрути та цим самим примусити українські Сили оборони до відступу. 

"Але система оборони у нас там дуже потужна, і росіяни зазнають там величезних втрат. А у зв'язку з тим, що Авдіївка, Промка, Красногорівка, Мар'їнка відносяться до міської забудови, бої в них йдуть дуже важко. Отже для того, щоб мати можливість просуватися вперед  росіянам треба стерти наші міста та селища. Доходить до того, що руїни стають опорними вогневими пунктами", — розповів Селезньов.

Він наголосив, що ворог просувається дуже мляво.

"Відповідно, казати про те, що їхні бажання співпадуть з їхніми можливостями не варто", — запевнив військовий експерт.

Водночас Селезньов зауважив, що ворогу таки вдалося взяти під контроль дорогу з Авдіївки на Костянтинівку.

"Проблеми дійсно є, але вони не настільки критичні, як комусь здається", — підкреслив Селезньов.

Що відбувається на Донбасі

Авдіївка на Донеччині є критично важливою для ворога, тому російські війська намагаються взяти місто у "кільце". Ситуація в Авдіївці може стати другим Бахмутом.

Експерти ISW переконані, що незабаром українські війська зможуть перехопити ініціативу під Бахмутом. За словами аналітиків, на кадрах із геолокацією від 19 березня видно, як ЗСУ провели успішну контратаку на південний захід від Іванівського (6 км на захід від Бахмута) та відтіснили загарбників далі від траси Т0504 у цьому районі.

Російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність.

Фото: Aris Messinis / Facebook

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