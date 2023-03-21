Военный оценил шансы ВСУ не быть оцеплены в Авдеевке

Враг уже год пытается овладеть укрепленным городом

Российские оккупационные войска хотят взять в кольцо обороняющий Авдеевку гарнизон ВСУ. Однако очень мало шансов, что эта мечта у агрессора осуществиться.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Россияне хотят окружить Авдеевку как минимум последние 12 месяцев. При этом атакуют они ее с завидной регулярностью и так же с завидной регулярностью получают достойный отпор", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

По его словам, по состоянию на сегодняшний день бои за Авдеевку идут уже в Красногоровке, которая практически вплотную подступает к ней.

То есть, как объясняет военный эксперт, россияне действуют по своей классической схеме создания "клещей". Для того чтобы перерезать все логистические маршруты и тем самым принудить украинские Силы обороны к отступлению.

"Но система обороны у нас там очень мощная, и россияне понесут там огромные потери. А в связи с тем, что Авдеевка, Промка, Красногоровка, Марьинка относятся к городской застройке, бои у них идут очень тяжело. Так что для того чтобы иметь возможность продвигаться вперед, россиянам нужно стереть наши города и поселки. Доходит до того, что руины становятся опорными огневыми пунктами", — рассказал Селезнев.

Он подчеркнул, что враг продвигается очень вяло.

"Соответственно, говорить о том, что их желания совпадут с их возможностями, не стоит", — заверил военный эксперт.

В то же время Селезнев отметил, что врагу удалось взять под контроль дорогу из Авдеевки на Константиновку.

"Проблемы действительно есть, но они не столь критичны, как кому-то кажется", — подчеркнул Селезнев.

Что происходит на Донбассе

Авдеевка на Донетчине критически важна для врага, поэтому российские войска пытаются взять город в "кольцо". Ситуация в Авдеевке может стать вторым Бахмутом.

Эксперты ISW уверены, что вскоре украинские войска смогут перехватить инициативу под Бахмутом. По словам аналитиков, на кадрах с геолокацией от 19 марта видно, как ВСУ провели успешную контратаку к юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и оттеснили захватчиков дальше трассы Т0504 в этом районе.

Российские оккупанты терпят значительные потери на Донецком направлении. К тому же захватчики имеют нехватку боеприпасов. В результате этого войска рф снизили свою активность.

Фото: Aris Messinis / Facebook