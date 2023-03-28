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Росіяни винайшли нову форму поповнення війська

28 березня 2023 10:59
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Мобілізація в рф: російські генерали запроваджують нові форми поповнення армійських лав
В рф триває прихована мобілізація до збройних сил
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російське військове командування знайшло новий вид притягнення свіжих сил до армійських лав у рамках прихованої "часткової мобілізації". При цьому штабні служаки вигадали для цього нове цікаве формулювання.

Про це в коментарі Новини.LIVE поділився військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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"Росіяни проводять заходи для поповнення особовим складом лав армії з цікавим формулюванням: призов для мобілізації на контракт", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов
Владислав Селезньов

За його словами, такого понятійного формулювання, яке виключає одне одного бути не може, але — не в російській армії.

"Або ви призиваєте за мобілізацією частковою чи загальною, або ж ви здійснюєте рекрутингову кампанію та запрошуєте на контракт", — розтлумачив Селезньов.

Як у рф беруть на армійську службу

Російська влада, ймовірно, готується до ширшого призову на військову службу для забезпечення своїх потреб. Зокрема, через підвищення призовного віку росія планує добитися того, щоб навчання у вищих навчальних закладах не стало підставою для відводу від служби в армії.

Нагадаємо, як зазначили раніше в ISW, законопроєкт Держдуми рф про підвищення призовного віку свідчить про те, що в майбутньому кремль не планує проводити повну мобілізацію. Негайне підвищення, ймовірно, має на меті розширити призовний вік, щоб задовольнити певну частину безпосередніх потреб російських військових у живій силі в Україні, а потім зменшити загальні вимоги суспільства рф до призову в наступні роки.

Також відомо, що на тлі колосальних втрат армії рф окупанти вирішили оголосити масштабну кампанію з набору контрактників. За даними росЗМІ, кремль хоче залучити 400 тисяч таких добровольців.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

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