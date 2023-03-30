Селезнев назвал условие возобновления наступления на Угледар

Экс-чиновник Генштаба спрогнозировал время возобновления россиянами наступления на Угледар
Российские оккупационные войска могут возобновить попытку захватить Угледар в ближайшее время. Сейчас они накапливают силы и средства, а главное ждут, когда высохнут поля.
Такое мнение высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Не исключаю, что враг под Угледаром снова доукомплектует 155 Дальневосточную бригаду морской пехоты и снова отправят ее на убой атаковать Угледар", — сказал Селезнев.
По его словам, россиянам очень важно отодвинуть ВСУ как можно дальше для того, чтобы украинские артиллеристы не обстреливали железнодорожную ветку, которая идет из Волновахи в сторону Мелитополя.
"Движение на Угледарском направлении, я считаю, они снова начнут где-то ближе к концу апреля, когда подсохнет почва в полях. Ведь однажды они попытались ходить колонной, и что из этого вышло, всем известно. Насколько это (повтор наступления. — Ред.) будет эффективно, сейчас трудно судить", — сделал прогноз Селезнев.
Что происходит под Угледаром
На кадрах, опубликованных в Донецкой военной администрации, видно, что российские обстрелы разрушили Угледар до основания. В результате обстрелов повреждены или полностью разрушены все здания и объекты инфраструктуры в городе.
Российские оккупационные войска ведут активные обстрелы Угледара. Среди них они обстреливают город запрещенными боеприпасами.
Напомним, по слухам, в рф уволили генерала Мурадова, который отправил насмерть солдат 155-й бригады морской пехоты под Угледаром.