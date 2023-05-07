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Евакуація з Часового Яру майже неможлива через потужні атаки росіян, — Чаус

7 травня 2023 09:08
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Евакуація з Часового Яру майже неможлива через потужні атаки росіян, — Чаус
Начальник міської війської адміністрації Часового Яру Сергій Чаус. Фото: YouTube-канал Telegraf UA
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Росіяни пошкодили міст біля Часового Яру в  Бахмутському районі. Там лишаються люди, яким майже неможливо евакуюватися.

Про це повідомляє начальник міської війської адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

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Деталі

За словами Чауса, вивезти людей неможливо, однак є варіант пройти пішки.

"На жаль, це так. Цей міст пошкоджено. Певна кількість людей залишилась, розглядаємо варіанти, як їх можна вивезти. Виїхати — неможливо, але пройти пішки можна", — розповів начальник міської війської адміністрації Часового Яру Сергій Чаус.

Зазначимо, що протягом доби, 5 травня, росіяни завдали шести ракетних ударів. Зокрема, здійснювалися обстріли Часового Яру, Костянтинівки та Херсона. 

Ми писали, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається напруженою через активні дії противника, який наполегливо намагається захопити контроль над містом до 9 травня. Для реалізації своєї стратегії ворожі сили стягують загони на території інших районів та замінюють ними штурмові загони десантників, які нині воюють на Бахмутському напрямку. Про це заявляла Ганна Маляр.

Нагадаємо, раніше очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявляв, що збирається вивести свої війська з Бахмута та околиць 10 травня о 00:00 годині.

У той же час Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті та закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових.

А вже вчора, 6 травня, Пригожин заявив, що передумав "здавати" Бахмут. Йому на поміч згодився прийти Рамзан Кадиров зі своїм військом "Ахмат". 

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