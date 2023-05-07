Эвакуация из Часового Яра почти невозможна из-за мощных атак россиян, — Чаус
Россияне повредили мост возле Часового Яра в Бахмутском районе. Там остаются люди, которым почти невозможно эвакуироваться.
Об этом сообщает начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус.
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По словам Чауса, вывезти людей невозможно, однако есть вариант пройти пешком.
"К сожалению, это так. Этот мост поврежден. Определенное количество людей осталось, рассматриваем варианты, как их можно вывезти. Уехать — невозможно, но пройти пешком можно", — рассказал начальник городской военной администрации Часового Яра Сергей Чаус.
Отметим, что в течение суток, 5 мая, россияне нанесли шесть ракетных ударов. В частности, производились обстрелы Часового Яра, Константиновки и Херсона.
Мы писали, что ситуация на Бахмутском направлении остается напряженной из-за активных действий противника, который упорно пытается захватить контроль над городом до 9 мая. Для реализации своей стратегии вражеские силы стягивают отряды на территории других районов и заменяют штурмовые отряды десантников, ныне воюющих на Бахмутском направлении. Об этом заявляла Анна Маляр.
Напомним, ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявлял, что собирается вывести свои войска из Бахмута и окрестностей 10 мая в 00:00.
В то же время Кадыров заявил, что его "войска" смогут заменить "вагнеровцев" в Бахмуте и призвал помириться Пригожина, Шойгу и Герасимова, потому что они якобы подрывают боевой дух военных.
А уже вчера, 6 мая, Пригожин заявил, что передумал "сдавать" Бахмут. Ему на помощь согласился прийти Рамзан Кадыров со своим войском "Ахмат".