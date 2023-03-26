Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту та відзвітував про успішні удари по окупантах

ЗСУ протягом доби відбили понад пів сотні атак ворога

Ворог продовжує штурмувати Бахмут, а також веде наступальні дії на чотирьох напрямках фронту. Водночас українські Сили оборони відбили численні атаки окупантів та завдали низки нищівних ударів по ворожих позиціях.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі атаки

Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначають, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них, завдяки професійним і злагодженим діям, нашими захисниками відбито понад 50 ворожих атак.

Відповідь ЗСУ

Авіація Сил оборони України за добу завдала трьох ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе.

протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка та Веселе. На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області.

ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також в районі Іванівського Донецької області. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав.

противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка. Успіху не мав. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області.

протягом доби ворог обстріляв райони Новомихайлівки, Вугледара та Великої Новосілки Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонні дії.

Втрати противника

Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів.

"В населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню, як шпиталь. Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що спроби росії захопити Бахмут зазнають невдач через втрати та виснаження військових підрозділів. Через це наступ фактично зупинився.

Водночас британська розвідка вказує на ймовірне зміщення оперативного фокуса росії у напрямку Авдіївки, на південь від Бахмута, та сектору Кремінна-Сватове на півночі. Ці райони, ймовірно, є місцями, де росія прагне стабілізувати свою лінію фронту.

Також Інститут вивчення війни раніше наголосив, що російський наступ на Бахмут, як і наступальна операція загарбників загалом наближається до кульмінації. Імовірність повного захоплення Бахмута мала.

Своєю чергою, речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий повідомив, що українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію у районі Бахмута, попри те, що бої тривають. ЗСУ не дали ворогу ніде прорвати оборону.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.