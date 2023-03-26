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Генштаб назвал самые горячие направления фронта и отчитался об успешных ударах по оккупантам

26 марта 2023 18:38
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
ВСУ в течение суток отбили более полусотни атак врага
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Враг продолжает штурмовать Бахмут, а также ведет наступательные действия на четырех направлениях фронта. В то же время украинские Силы обороны отразили многочисленные атаки оккупантов и нанесли ряд сокрушительных ударов по враждебным позициям.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Вражеские атаки

В течение суток противник нанес один ракетный и 16 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе отмечают, что противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. На них благодаря профессиональным и слаженным действиям нашими защитниками отражено более 50 вражеских атак.

Ответ ВСУ

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

  • В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Синьковка и Веселое.
  • В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районе Ивановского Донецкой области.
  • На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское и Марьинка. Успеха не имел.
  • На Шахтерском направлении в течение суток враг обстрелял районы Новомихайловки, Угледара и Великой Новоселки Донецкой области.
  • В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия.

Потери противника

Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Это вынуждает их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений.

"В населенном пункте Нововасиловка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению", — рассказали в Генштабе.

Напомним, ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что попытки россии захватить Бахмут терпят неудачи из-за потерь и истощения военных подразделений. Из-за этого наступление фактически остановилось.

В то же время британская разведка указывает на вероятное смещение оперативного фокуса россии в направлении Авдеевки, к югу от Бахмута и сектора Кременно-Сватово на севере. Эти районы, вероятно, являются местами, где россия стремится стабилизировать свою линию фронта.

Также Институт изучения войны ранее отметил, что российское наступление на Бахмут, как и наступательная операция захватчиков, в целом приближается к кульминации. Вероятность полного увлечения Бахмута имела.

В свою очередь, представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. ВСУ не дали врагу нигде прорвать оборону.

Также в СМИ появилась информация, что российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в Бахмуте. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.

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