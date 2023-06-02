Гросси хочет снова посетить Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: REUTERS/Mike Segar

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует снова совершить визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Он рассчитывает сделать это в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

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Визит Гросси на ЗАЭС

"С принятием пяти принципов — и моим намерением сообщать о любых нарушениях — важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий с момента моего последнего визита в конце марта", — заявил Гросси.

Принципы МАГАТЭ

Недавно Гросси говорил о пяти принципах, которые следует соблюдать для безопасности на ЗАЭС:

запрет на размещение тяжелой военной техники и военнослужащих на территории станции;

запрет на ведение огня с территории станции и в сторону станции, включая запрет нападения на находящийся на объекте персонал;

защита всех систем безопасности на станции;

защита всех наружных линий электропередач;

мониторинг соблюдения упомянутых принципов.

Напомним, российские оккупанты с территории Запорожской АЭС совершают обстрелы территории Украины. Причем они бьют как по районам, которые контролируют ВСУ, так и по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, который находится под контролем самих россиян.

Также мы писали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться очень хрупкой и опасной. По его словам, большая удача, что на станции пока ничего не случилось.

Добавим, оккупанты усилили давление на работников Запорожской АЭС и пытками заставляют их подписывать контракт с россиянами. Несмотря на издевательство, украинцы держатся достойно.