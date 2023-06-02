Гросси хочет снова посетить Запорожскую АЭС
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует снова совершить визит на оккупированную Запорожскую АЭС. Он рассчитывает сделать это в ближайшее время.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Визит Гросси на ЗАЭС
"С принятием пяти принципов — и моим намерением сообщать о любых нарушениях — важно, чтобы я снова посетил станцию, чтобы оценить развитие событий с момента моего последнего визита в конце марта", — заявил Гросси.
Принципы МАГАТЭ
Недавно Гросси говорил о пяти принципах, которые следует соблюдать для безопасности на ЗАЭС:
- запрет на размещение тяжелой военной техники и военнослужащих на территории станции;
- запрет на ведение огня с территории станции и в сторону станции, включая запрет нападения на находящийся на объекте персонал;
- защита всех систем безопасности на станции;
- защита всех наружных линий электропередач;
- мониторинг соблюдения упомянутых принципов.
Напомним, российские оккупанты с территории Запорожской АЭС совершают обстрелы территории Украины. Причем они бьют как по районам, которые контролируют ВСУ, так и по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару, который находится под контролем самих россиян.
Также мы писали, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС продолжает оставаться очень хрупкой и опасной. По его словам, большая удача, что на станции пока ничего не случилось.
Добавим, оккупанты усилили давление на работников Запорожской АЭС и пытками заставляют их подписывать контракт с россиянами. Несмотря на издевательство, украинцы держатся достойно.