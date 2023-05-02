Ложь Львовой-Беловой - реакция Офиса Президента

Мария Львова-Белова попыталась рассказать американскому изданию о том, что Россия якобы "спасает" украинских детей. Фото: скриншот Vice News

Детский омсбудсмен РФ Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд (МУС), отрицает предъявленные ей обвинения в геноциде. По ее словам, насильственный вывоз украинских детей в Россию был "спасением".

Об этом Львова-Белова заявила в интервью американскому изданию Vice News.

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"Я мать, и этим все сказано. Какой я военный преступник, о чем вы говорите?" — заявила она корреспонденту издания.

Также она добавила, что Россия не признает юрисдикцию МУС, а Запад якобы предвзято рассматривает действия РФ по вывозу детей из временно оккупированных территорий.

"Мы недавно на площадке Совета безопасности (ООН, — ред.) представляли свой доклад. И для меня было настоящим откровением, что люди, которые хотят якобы узнать правду, сделали все для того, чтобы не заслушать обратную сторону", — пожаловалась российский омбудсмен.

"ДНР и ЛНР не были Украиной"

В оправдание преступлений России Львова-Белова решила сослаться на Женевскую конвенцию.

"По Женевской конвенции мы можем эвакуировать людей, детей из зон, где для их жизни и здоровью представляется опасность. ДНР и ЛНР не были Украиной, они были независимыми республиками, признанными нашим государством", — заявила она.

На самом деле статья 49 ч. III раздела III Женевской конвенции от 12 августа 1949 года позволяет оккупирующей державе проводить эвакуацию населения оккупированных районов только вглубь оккупированных территорий, но не на территорию государства-оккупанта.

Кроме того, статья 50 того же раздела запрещает изменять гражданское состояние детей из оккупированных территорий. К изменению гражданского состояния относится и приобретение гражданства другой страны, однако российский омбудсмен не считает навязывание гражданства РФ украинским детям нарушением Конвенции.

"Гражданство Украины остается же у них. Мы же его не отменяем. Мы не заменяем, мы дополняем и даем возможность", — утверждает она.

Также она отрицает попытки стирания у детей украинской идентичности.

"Как гражданство может стереть идентичность? Мы всегда пели песни на русском и на украинском языке. Мы рассказывали сказки русские и украинские. Мы всегда жили в дружбе и понимании, а то что сейчас происходит — наоборот, на Украине стирают сейчас все, что связано с Россией", — сказала военная преступница, добавив, что детям, приехавшим в Россию с родителями, якобы предоставляется возможность продолжать "изучение украинского языка".

Признание в новых преступлениях

По словам Львовой-Беловой, Украина якобы "ничего не сделала для эвакуации детей из Мариуполя". При этом российский омбудсмен признала, что Россия сейчас вывозит украинских детей из района Бахмута, который сейчас ровняют с землей российские оккупационные войска.

"То же самое сейчас происходит под Бахмутом, когда мы сейчас с моими сотрудниками вывозили оттуда семьи с детьми", — заявила она.

Реакция Офиса Президента

Со своей стороны, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк назвал интервью Львовой-Беловой точной иллюстрацией к слову "людоед".

"Почему РФ — это идеальная конструкция ада? Разыскиваемая МУС за военные (геноцидные преступления) Мария Львова-Белова вальяжно дает интервью американским журналистам, где рассказывает про "невероятное материнское сердце" и искренне удивляется обвинениям", — написал он в Twitter.

Чому Рф – то ідеальна конструкція пекла?

Розшукувана МКС за воєнні (геноцидні) злочини Марія Львова-Бєлова вальяжно дає інтерв’ю американським журналістам, де розповідає про «незвичайне материнське серце» та щиро дивується звинуваченням:

– Ми всього лише прийшли в їхні міста,… pic.twitter.com/SWmYv2rxV6 — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 2, 2023

Напомним, 27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы признала, что принудительное перемещение украинских детей в Российскую Федерацию соответствует признакам геноцида.

Ранее Директор организации Watchlist on Children and Armed Conflict Эзекиэль Хеффес заявил на заседании Совбеза ООН, что для преодоления последствий похищения несовершеннолетних россиянами понадобятся годы.

Также в марте этого года прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал российскую федерацию вернуть Украине всех похищенных детей.