Как тренируются бойцы бригады "Магура": видео

Тренировка бойцов 47-й бригады "Магура". Фото: скриншот с видео

Бойцы 47-й бригады "Магура" активно тренируются и "прокачивают" свои навыки, чтобы уничтожать врагов. Бойцы отрабатывают тактику, оборону и оказание первой медицинской помощи.

Видео по тренировкам опубликовала пресс-служба бригады.

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В ведомстве рассказали, что воины "Магуры" тренируются даже между боевыми выходами. Они прокачивают навыки скрытого подхода к позициям противника через заминированные посадки, штурмов, зачистки окопов, закрепления, повторяют такмед.

"Подготовленные и обученные бойцы — более эффективны в бою. Они сделают врагов такими, что они уже не будут видны в тепловизор", — подчеркнули в пресс-службе бригады.

Напомним, главный мастер-сержант 47-й независимой механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус утверждает, что его бригада за период "ежедневных атак" в течение месяца понесла потери менее 2%. Таким образом он отреагировал на заявления о якобы больших потерях бригады, которые распространяются в сети. Напомним, ранее Валерий Маркус раскритиковал журналиста Юрия Бутусова, который выложил в сеть видео с подрывом бойцов 47-й бригады на российских минных полях.

Также он рассказал о времени штурмов и окопов, забитых труппами российских оккупантов.

Кроме того, Валерий Маркус показал трофеи бригады "Магура", в том числе российский танк.