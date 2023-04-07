Кто может стоять за "ливнем" данных о контрнаступлении Украины: подробности от Reuters

СМИ заявили об утечке данных об украинском контрнаступлении

Американские чиновники считают, что за утечкой нескольких секретных американских военных документов, выложенных в соцсетях и якобы свидетельствовавших о подготовке к весеннему контрнаступлению Украины, стоят россия или пророссийские элементы. В Пентагоне продолжается расследование.

Об этом агентству Reuters сказали три американских чиновника на условиях анонимности.

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Позиция чиновников США

По словам собеседников агентства, слитые документы, по всей видимости, были изменены, чтобы по крайней мере уменьшить количество потерь со стороны российских войск.

В Пентагоне в свою очередь отказались комментировать подлинность "слитых" документов и отметили, что "изучают вопросы". Ожидается, что ведомство расследует причины утечки.

Что известно об утечке секретных документов

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Отмечается, что по крайней мере, часть данных в документах, касающихся ориентировочных потерь обеих сторон, явно изменена с целью подыграть российской пропаганде. В обнародованных бумагах при этом нет упоминаний о конкретных планах Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов после появления в СМИ якобы засекреченных документов об украинском контрнаступлении заявил, что Украина ожидает информацию от Пентагона по "утечке" данных. Он выразил сомнение, что обнародованные документы являются подлинными.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "слитые" материалы "фотошопом" и пошутил о деградации российской разведки.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.

Фото: REUTERS