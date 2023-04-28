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Клименко розповів про руйнування внаслідок ракетного удару по Умані

28 квітня 2023 10:45
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Клименко розповів про руйнування внаслідок ракетного удару по Умані
Рятувальна операція на місці влучання російської ракети. Фото: Telegram Ігоря Табуреця
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У ніч проти 28 вересня ворог завдав ракетного удару по Умані Черкаської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків.

Про це повідомив м іністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону.  

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За словами Клименка, через ракетний удар в Умані Черкаської області пошкоджено близько десяти багатоквартирних будинків, повилітали шибки. Зараз поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід.

"Ми маємо бути впевнені, що люди в безпеці. Також знищено або пошкоджено близько 30 одиниць автотранспорту", — розповів він.

За його даними, ракета попала на рівні 6-7 поверху 9-поверхового будинку, це район повністю забудований висотними будівлями, Він зазначив, що знадобиться мінімум одна доба для завершення рятувальної операції.

"Ми розраховуємо, що за добу ми приберемо основні залізобетонні конструкції...З Києва виїхали додаткові криміналістичні лабораторії, щоб максимально швидко задокументувати цей воєнний злочин РФ", — додав Клименко.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Спочатку повідомлялось про чотирьох загиблих, потім — про шістьох. На цей час вже відомо про десятьох загиблих та дев'ятьох поранених. Розбір завалів триває.

В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

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