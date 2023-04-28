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Клименко рассказал о разрушении в результате ракетного удара по Умани

28 апреля 2023 10:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Клименко рассказал о разрушении в результате ракетного удара по Умани
Спасательная операция на месте попадания российской ракеты. Фото: Telegram Игоря Табуреца
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 28 сентября враг нанес ракетный удар по Умани Черкасской области. В результате вражеской атаки повреждено около десяти многоквартирных домов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона.    

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За словами Клименка, из-за ракетного удара в Умани Черкасской области повреждено около десяти многоквартирных домов, вылетели стекла. Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход.

"Мы должны быть уверены, что люди в безопасности. Также уничтожено или повреждено около 30 единиц автотранспорта", — рассказал он.

По его данным, ракета попала на уровне 6-7 этажа 9-этажного дома, это район полностью застроен высотными зданиями. Он отметил, что понадобится минимум одни сутки для завершения спасательной операции.

"Мы рассчитываем, что за сутки мы уберем основные железобетонные конструкции... Из Киева выехали дополнительные криминалистические лаборатории, чтобы максимально быстро задокументировать это военное преступление РФ", — добавил Клименко.

Напомним, российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Сначала сообщалось о четырех погибших, затем о шести. К настоящему времени уже известно о десяти погибших и девяти раненых. Разбор завалов продолжается.

В городе объявлен трехдневный траур из-за массированного обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

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