Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов arrow

Командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов

16 апреля 2024 19:32
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов
Дрон НГУ заходит на атаку военного грузовика. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российские штурмовые подразделения по некоторым фронтовым направлениям стали применять защитные тепловые накидки для скрытого перемещения ночью. Однако, как оказалось, это не помогло вражеским бойцам противодействовать дронам-камикадзе украинских защитников.

Эффектные кадры ночной охоты на врага показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Читайте также:

Как нацгвардейцы ночью на оккупантов охотились

На опубликованных кадрах слаженной работы разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения на Запорожском направлении силовикам удалось уничтожить штурмовую группу армии России и их технику.

Как отметил командующий НГУ, в действиях отличились спецназовцы 3-го штурмового отряда Центра Спецназначения "Омега".

Командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов - фото 1
Уничтожена дронами силовиков российская военная техника. Источник: скриншот

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее украинские военные применили против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" новый ударный дрон-камикадзе RAM-X, оказавшийся более усовершенствованной версией российского БПЛА "Ланцет".

Также операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении, уничтожив передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

А еще раньше украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов с помощью дронов.

российские войска
Нацгвардия
Украина
дроны
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю