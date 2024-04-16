Командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов

Дрон НГУ заходит на атаку военного грузовика. Фото: скриншот

Российские штурмовые подразделения по некоторым фронтовым направлениям стали применять защитные тепловые накидки для скрытого перемещения ночью. Однако, как оказалось, это не помогло вражеским бойцам противодействовать дронам-камикадзе украинских защитников.

Эффектные кадры ночной охоты на врага показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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На опубликованных кадрах слаженной работы разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения на Запорожском направлении силовикам удалось уничтожить штурмовую группу армии России и их технику.

Как отметил командующий НГУ, в действиях отличились спецназовцы 3-го штурмового отряда Центра Спецназначения "Омега".

Уничтожена дронами силовиков российская военная техника. Источник: скриншот

Использование дронов на войне — последние новости

Напомним, ранее украинские военные применили против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" новый ударный дрон-камикадзе RAM-X, оказавшийся более усовершенствованной версией российского БПЛА "Ланцет".

Также операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении, уничтожив передовой российский танк Т-90М "Прорыв".

А еще раньше украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов с помощью дронов.