Командующий Нацгвардией показал впечатляющие кадры ночной охоты дронов на оккупантов
Российские штурмовые подразделения по некоторым фронтовым направлениям стали применять защитные тепловые накидки для скрытого перемещения ночью. Однако, как оказалось, это не помогло вражеским бойцам противодействовать дронам-камикадзе украинских защитников.
Эффектные кадры ночной охоты на врага показал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.
Как нацгвардейцы ночью на оккупантов охотились
На опубликованных кадрах слаженной работы разведывательных и ударных дронов с тепловизионной системой обнаружения на Запорожском направлении силовикам удалось уничтожить штурмовую группу армии России и их технику.
Как отметил командующий НГУ, в действиях отличились спецназовцы 3-го штурмового отряда Центра Спецназначения "Омега".
Использование дронов на войне — последние новости
Напомним, ранее украинские военные применили против российского зенитного ракетно-пушечного комплекса "Тунгуска" новый ударный дрон-камикадзе RAM-X, оказавшийся более усовершенствованной версией российского БПЛА "Ланцет".
Также операторы FPV-дронов 8-го отдельного полка "Викинг" Сил спецопераций Украины нанесли весомые потери российской армии на Донецком направлении, уничтожив передовой российский танк Т-90М "Прорыв".
А еще раньше украинские пограничники на юге обнаружили и разгромили позиции оккупантов с помощью дронов.
Читайте Новини.LIVE!