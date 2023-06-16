Контрнаступление ВСУ: в Минобороны назвали самые горячие направления фронта

Украинский военнослужащий в районе Бахмута. Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii

Украинские Силы обороны продолжают вести наступательные действия на юге Украины. При этом ВСУ добились успехов в наступлении и не потеряли ни одной позиции в обороне.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Ситуация на фронте 16 июня

По словам Маляр, Силы обороны Украины продолжают проводить как наступательные, так и оборонные действия и имеют частичный успех.

"Наши войска действуют в условиях авиационного и артиллерийского превосходства врага. На направлениях, где мы в обороне, ни одна позиция не потеряна и враг не смог продвинуться", — подчеркнула замминистра обороны.

Маляр отметила, что на востоке украинские военные ведут как оборонительные, так и контрнаступательные действия.

"Здесь враг пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях, в том числе на Лиманском", — написала она.

Представительница Минобороны также отметила, что на Бахмутском направлении общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. По ее словам, украинские военные здесь проводят наступательные действия на отдельных участках, занимая господствующие высоты, лесополосы с целью постепенного вытеснения врага из подступов к Бахмуту.

"Враг прилагает все усилия, чтобы остановить наступательные действия наших Сил обороны. На востоке противник сейчас держит значительное количество сил, которые продолжает наращивать, перемещая на Бахмутское направление дополнительные подразделения по другим направлениям", — говорится в сообщении.

Наступление ВСУ на юге

На юге, по словам Маляр, ВСУ ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях и имеют определенные успехи.

"Практически на всех участках и направлениях, где наши подразделения наступают на юге, они имеют тактический успех. Постепенно продвигаются вперед. По состоянию на сегодняшний день до двух километров на каждом направлении. На некоторых освобожденных позициях и населенных пунктах продолжается процесс закрепления наших войск", — написала она.

В то же время, как отмечает Маляр, на Бердянском и Мариупольском направлениях враг стягивает войска с других направлений и увеличивает огневое влияние. Также наши войска сталкиваются со сплошным заминированием полей.

Анна Маляр о ситуации на фронте по состоянию на 16 июня. Фото: t.me/annamaliar

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский ранее сообщил, что украинские военные на Таврическом направлении фронта в течение последних суток ликвидировали и ранили по меньшей мере четыре роты российских оккупантов. Также россияне потеряли большое количество бронетехники.

В течение последней недели Силы обороны Украины освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Украинские военные возобновили контроль над более чем 100 кв. км украинской территории.

Также ранее в сети появилось видео, на кадрах которого виден удар HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По свидетельствам "воекоров", именно этот удар уничтожил более 100 российских оккупантов.