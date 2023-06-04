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Маляр рассказала, будет ли в Украине объявлено о начале контрнаступления ВСУ

4 июня 2023 13:44
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр рассказала, будет ли в Украине объявлено о начале контрнаступления ВСУ
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что объявления о начале контрнаступления ВСУ не будет. Она подчеркнула, что планы любят тишину.

Об этом Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале.

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Объявление о начале контрнаступления не будет

"Планы любят тишину. Объявление о начале не будет", — подчеркнула Маляр.

Она также опубликовала короткий ролик, на котором украинские военные призывают молчать о контрнаступлении.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Недавно заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ относительно контрнаступления против российских оккупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.

Также мы писали, что Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что вскоре наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российские оккупационные силы не сдадут так просто захваченные ими украинские территории и будут сопротивляться во время контрнаступления Вооруженных сил Украины. Ведь они долгое время серьезно готовились к сопротивлению.

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