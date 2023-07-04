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Маркус анонсував добір у бригаду "Маґура": як це відбуватиметься

4 липня 2023 22:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Сержант Маркус анонсував набір до бригади "Магура"
Майстер-сержант 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус. Фото: соцмережі
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус повідомив, що незабаром його бригада оголосить набір людей. Втім, поки що це буде набір людей за анкетами на ключові посади.

Про це Маркус повідомив у відеозверненні.

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За словами Маркуса, втрати у загоні, хоч і не великі, але є. При цьому він уточнив, що не буває штурмів без втрат.

Сержант Маркус сказав, що набір людей розпочнеться за півтора тижня.

"Але зараз це будуть анкети, потім ми будемо відбирати, потім почнеться процес переводів або оформлення до нас. Нам потрібно буде придумати, яким чином нам обійти цей момент з військкоматами, щоб все-таки спустили розпорядження", — сказав він.

Втрати бригади "Маґура"

Головний майстер-сержант 47-ї незалежної механізованої бригади "Маґура" Валерій Маркус стверджує, що його бригада за період "щоденних атак" протягом місяця зазнала втрат менш як 2%. Таким чином він відреагував на заяви про нібито великі втрати бригади, які поширюються в мережі. Нагадаємо, Раніше Валерій Маркус розкритикував журналіста Юрія Бутусова, який виклав у мережу відео з підривом бійців 47-ї бригади на російських мінних полях.

Також він розповів про час штурмів та окопів, забитих трупами російських окупантів.

Крім того, Валерій Маркус показав трофеї бригади "Маґура", зокрема російський танк.

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