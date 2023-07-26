Масована ракетна атака РФ 26 липня: скільки ворожих цілей збила ППО

Робота протиповітряної оборони. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Росія сьогодні, 26 липня, здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Наші системи ППО зуміли знешкодити 36 ворожих повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

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Як повідомив Олещук, українська протиповітряна оборона сьогодні знищила 36 російських крилатих ракет.

3 крилаті ракети "Калібр";

33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

Микола Олещук про знищені 26 липня російські ракети

Ракетна атака по Україні 26 липня

Сьогодні 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Повідомлялося про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря.

Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що однією з цілей ракетної атаки, яку Росія здійснила увечері 26 липня, був район Старокостянтинова Хмельницької області. Тут розташована авіабаза українських військ.

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.