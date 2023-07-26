Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Масована ракетна атака РФ: скільки ворожих цілей "вполювала" ППО arrow

Масована ракетна атака РФ: скільки ворожих цілей "вполювала" ППО

26 липня 2023 22:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Масована ракетна атака РФ 26 липня: скільки ворожих цілей збила ППО
Робота протиповітряної оборони. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Росія сьогодні, 26 липня, здійснила масовану ракетну атаку по Україні. Наші системи ППО зуміли знешкодити 36 ворожих повітряних цілей. 

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук

Читайте також:

Скільки знищено ракет

Як повідомив Олещук, українська протиповітряна оборона сьогодні знищила 36 російських крилатих ракет. 

  • 3 крилаті ракети "Калібр";
  • 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.
Микола Олещук про знищені 26 липня російські ракети
Микола Олещук про знищені 26 липня російські ракети

Ракетна атака по Україні 26 липня 

Сьогодні 26 липня Росія здійснила ракетну атаку по території України. Повідомлялося про запуск ракет з 12 літаків Ту-95мс з району Каспійського моря. 

Увечері 26 липня вибухи прогриміли у Хмельницькому

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що однією з цілей ракетної атаки, яку Росія здійснила увечері 26 липня, був район Старокостянтинова Хмельницької області. Тут розташована авіабаза українських військ. 

Також близько 13:00 російські окупанти здійснили пуск крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Повітряним силам вдалося приземлити дві ворожі цілі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Будемо збивати": у Повітряних силах прокоментували ракетні удари по Україні

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз