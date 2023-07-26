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Массированная ракетная атака РФ: сколько вражеских целей "поймала" ПВО

26 июля 2023 22:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Массированная ракетная атака РФ 26 июля: сколько вражеских целей сбило ПВО
Работа противовоздушной обороны. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Россия сегодня, 26 июля, совершила массированную ракетную атаку по Украине. Наши системы ПВО сумели обезвредить 36 вражеских воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

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Как сообщил Олещук, украинская противовоздушная оборона сегодня уничтожила 36 российских крылатых ракет.

  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.
Николай Олещук об уничтоженных 26 июля российских ракетах
Николай Олещук об уничтоженных 26 июля российских ракетах

Ракетная атака по Украине 26 июля

Сегодня 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Сообщалось о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Вечером 26 июля взрывы прогремели в Хмельницком.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что одной из целей ракетной атаки, которую Россия осуществила вечером 26 июля, был район Староконстантинова Хмельницкой области. Здесь расположена авиабаза украинских войск.

Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две вражеские цели.

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