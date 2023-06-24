Міноборони РФ звернулося до "вагнерівців"

Боєць ПВК "Вагнера" у Ростові-на-Дону. Фото: REUTERS

Російське Міноборони звернулося до бійців штурмових загонів ПВК "Вагнер". Бойовиків "Вагнера", які зараз перебувають на заході Росії, у відомстві закликають повернутися в місця дислокації.

Відповідну заяву випустила пресслужба Міноборони РФ.

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Міноборони РФ закликає "вагнерівців" не виконувати накази Пригожина.

"Вас обманом втягнули у злочинну авантюру Пригожина та участь у збройному заколоті. Багато ваших товаришів з кількох загонів вже усвідомили свою помилку, звернувшись за допомогою у забезпеченні можливості безпечно повернутися до пунктів постійної дислокації. Така допомога з нашого боку всім бійцям і командирам, що звернулися, вже надана", — йдеться у повідомленні.

У заяві закликають бойовиків "Вагнера" виходити на зв'язок з Міноборони.

"Просимо виявити розсудливість і швидше вийти на зв'язок із представниками Міноборони Росії чи правоохоронних органів. Ми гарантуємо всім безпеку", — заявили у Міноборони РФ.

Заява Міноборони РФ

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передував допис у Telegram-каналі угруповання з підтекстом-натяком.

В Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" та закликали вжити заходів для затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.