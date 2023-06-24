Минобороны РФ обратилось к "вагнеровцам"

Боец ЧВК "Вагнера" в Ростове-на-Дону. Фото: REUTERS

Российское Минобороны обратилось к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Боевиков "Вагнера", которые сейчас находятся на западе России, в ведомстве призывают вернуться в места дислокации.

Соответствующее заявление выпустила пресс-служба Минобороны РФ.

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Минобороны РФ призывает "вагнеровцев" не выполнять приказы Пригожина.

"Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться к пунктам постоянной дислокации. Такая помощь с нашей стороны всем обратившимся бойцам и командирам уже предоставлена", — говорится в сообщении.

В заявлении призывают боевиков "Вагнера" выходить на связь с Минобороны.

"Просим проявить благоразумие и быстрее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", — заявили в Минобороны РФ.

Заявление Минобороны РФ

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

В России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.