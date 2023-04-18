"Можешь искать нового мужа": оккупант рассказал жене о катастрофических потерях в Украине

Российские оккупационные войска в Луганской области. Фото: ria.ru

Военнослужащий России, воевавший на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. По словам оккупанта, некоторые подразделения российских войск были почти полностью уничтожены.

Об этом свидетельствует обнародованное Главным управлением разведки (ГУР) Минобороны Украины перехват телефонного разговора.

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В своем разговоре с женой оккупант рассказывает о сложной ситуации вблизи Кременной в Луганской области. Из записи можно сделать вывод, что этот разговор состоялся в конце февраля этого года.

Россиянин жалуется, что командование заставляет их вести наступление при этом оккупационные войска несут большие потери. Оккупант также рассказал, что его переводят в бригаду, которая в начале вторжения насчитывала 5 тысяч военнослужащих, а сейчас в ней осталось около 200 солдат.

Солдат оккупационной армии также жалуется, что "пацанов просто на мясо отправляют", а жене своей советует "искать нового мужа", поскольку сомневается, что протянет больше двух недель в условиях столь интенсивных боев.

Разговор оккупанта с женой

— Я тебе говорю, хохлы к нам подходят на 20 метров. Мы вот вчера, бл*дь, *башились, бл*дь, они вот подползли на 40 метров. У нас, короче, шесть человек — "300" вчера было.

— Охренеть.

— Да. Вот ты новости зря не смотришь. Здесь, короче, на Кременной самая ж*опа. Вообще, прям полная.

— Вы на Кременной?

— Нас здесь, короче, утюжат прость, *бать, нас здесь осталось вообще по*уйне. Вчера танк по посадке прошелся и... вчера, позавчера, бл*дь, у нас было шесть "200". Просто пацанов зах*ярило просто в кашу. Короче, у нас тут просто вот стреляю, я вот так вот стою и думаю – прилетит, бл*дь, лучше в ногу. Тут вообще жопа полная. Вот вчера мы в наступление ходили, нас просто расп*здили, вообще в дымоган. Мы, короче, здесь сидим в ух*е. Прикинь, нас с 201-й в какую-то 30-ю бригаду определили, сейчас с 28 февраля в эту бригаду переходим. А там с бригады, которая с начала наступления была 5 тысяч человек, сейчас может около 200 осталось. Там вообще одни отморозки остались. И нас, прикинь в эту бригаду. Нас тут и так х*южаю, мы вот вчера пытались зайти, нас просто зазъ*башили и все, и мы опять отошли. Я, х*й знает, куда нас в очередную жопу зашлют? Если что, вечером созвонимся, а потом через две недели можешь себе нового мужа искать, потому что...

— Леша, не говори х*йню.

— Я тебе серьезно говорю, как есть, Тань. Тут командир всем вот сказал, что "звоните женам", говорит, "близким скажите, что вам максимум жить осталось, ну, может недели 2-3. Тут пацанов просто на мясо отправляют.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват телефонного разговора, в котором российский оккупант жаловался девушке, что у них катастрофически не хватает людей. Также он рассказал, что солдаты находятся в окружении ВСУ.

В еще одном обнародованном разговоре русский оккупант жаловался, что не успевает вывозить мертвых и раненых солдат. При этом невредимые военные массово отказываются выполнять задачи.

Также была обнародована запись, в которой военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии крайне плохо оснащены.

Также сообщалось, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона о проведении мобилизации в России это невозможно.