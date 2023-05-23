Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Не существует никакой "второй армии мира", — Подоляк arrow

Не существует никакой "второй армии мира", — Подоляк

23 мая 2023 19:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Не существует никакой "второй армии мира", — Подоляк
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Все мифы о российско "второй армии мира" распались. Совсем скоро Россия столкнется с огромными внутренними проблемами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

Читайте также:

Ситуация в России будет ухудшаться

Михаил Подоляк считает, что, несмотря на неудачи России на фронте, совсем скоро ситуация будет ухудшаться и внутри самой страны.

"Первое — сакральность армии. Уже нет ни одной "второй армии мира". Сакральность власти как таковой — то же самое. Нет ни одной иконы, по фамилии Путин. Нет путинского клана, нет Путина, который все знает. Третья составляющая — коррупция в России. Десять миллиардов на то, чтобы построить защитную линию в Белгородской области. Выяснилось, что она построена где-то у кого-то в собственных имениях. Что ж, нас это устраивает", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Он также добавил, что недавняя ситуация в Белгородской области показала, что Россия не в состоянии справиться даже с проблемами местного уровня.

"Мы увидели, что все будет только ухудшаться. Поскольку оперативного управления они нет, антикризисные модели поведения где они практикуют. Деньги они продолжают максимально воровать. Системы защиты тоже нет — никто ничего не гарантирует российскому населению", — подытожил Подоляк.

Напомним, в понедельник, 22 мая, легион "Свобода России" заявил об увольнении населенного пункта в Белгородской области. Это сообщение вызвало истерическую реакцию пользователей российского сегмента соцсетей.

В тот же день глава ГУР Кирилл Буданов записал видеообращение на русском языке, адресованное солдатам ВС РФ. В своем обращении глава украинской разведки призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, предупредив, что "продолжение будет хуже".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

23:20Пилот Karaya рассказал, почему в РФ произошло массовое падение авиации

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас