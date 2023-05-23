Не существует никакой "второй армии мира", — Подоляк

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: google.com

Все мифы о российско "второй армии мира" распались. Совсем скоро Россия столкнется с огромными внутренними проблемами.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.

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Михаил Подоляк считает, что, несмотря на неудачи России на фронте, совсем скоро ситуация будет ухудшаться и внутри самой страны.

"Первое — сакральность армии. Уже нет ни одной "второй армии мира". Сакральность власти как таковой — то же самое. Нет ни одной иконы, по фамилии Путин. Нет путинского клана, нет Путина, который все знает. Третья составляющая — коррупция в России. Десять миллиардов на то, чтобы построить защитную линию в Белгородской области. Выяснилось, что она построена где-то у кого-то в собственных имениях. Что ж, нас это устраивает", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Он также добавил, что недавняя ситуация в Белгородской области показала, что Россия не в состоянии справиться даже с проблемами местного уровня.

"Мы увидели, что все будет только ухудшаться. Поскольку оперативного управления они нет, антикризисные модели поведения где они практикуют. Деньги они продолжают максимально воровать. Системы защиты тоже нет — никто ничего не гарантирует российскому населению", — подытожил Подоляк.

Напомним, в понедельник, 22 мая, легион "Свобода России" заявил об увольнении населенного пункта в Белгородской области. Это сообщение вызвало истерическую реакцию пользователей российского сегмента соцсетей.

В тот же день глава ГУР Кирилл Буданов записал видеообращение на русском языке, адресованное солдатам ВС РФ. В своем обращении глава украинской разведки призвал российских военнослужащих сдаваться в плен, предупредив, что "продолжение будет хуже".

В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, однако не имеет к ним непосредственного отношения.