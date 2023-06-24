"Ніхто не прийде з повинною": Пригожин різко відповів Путіну

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин: фото

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що жоден із його підлеглих не піде на покаяння за вказівкою російського президента Володимира Путіна. На думку Пригожина, вагнерівці не хочуть, щоб РФ жила в корупції, обмані та бюрократії.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

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"Ствердження президента про нашу зраду батьківщині неправильні. Ми, патріоти нашої держави, брали участь і продовжуємо брати участь у військових діях як частина ВК "Вагнера". Ніхто з нас не збирається приходити й каятися на вимогу президента, ФСБ чи будь-кого іншого. Ми не бажаємо, щоб наша країна продовжувала жити в умовах корупції, обману та бюрократії", — каже Пригожин.

Також голова ПВК "Вагнер" уточнив, що коли їм казали йти воювати проти України, вони йшли. Але незабаром з'ясувалося, що боєприпаси, зброя та всі кошти, відведені на їхню купівлю, були витрачені, а чиновники збирали їх для себе, передбачаючи нинішню ситуацію, коли хтось рухається на Москву.

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають сценарію початку громадянської війни в Росії.

Також ми повідомляли, що представники ПВК "Вагнер" розпочали свою "спецоперацію" з перетину КПП, де їм навіть не намагаються перешкоджати російські військові. Крім того, цим подіям передувало повідомлення в Telegram-каналі угруповання з підтекстом, що натякає.

Додамо, що в Росії на Першому каналі відбувся екстрений випуск новин. У сюжеті розповіли про "постановку" удару Міноборони РФ по "вагнерівцям" і закликали вжити заходів щодо затримання Пригожина.

Уранці 24 червня Євген Пригожин заявив, що захопив усі військові об’єкти в Ростові-на-Дону і чекає на Сергія Шойгу та Валерія Герасимова. Також він пригрозив піти на Москву.

Пізніше президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі зверненням до російського народу. Причиною звернення, найімовірніше, є бунт власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.