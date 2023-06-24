Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Никто не придет с повинной": Пригожин резко ответил Путину arrow

"Никто не придет с повинной": Пригожин резко ответил Путину

24 июня 2023 13:01
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Никто не придет с повинной": Пригожин резко ответил Путину
Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: фото
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ни один из его подчиненных не пойдет на покаяние по указанию российского президента Владимира Путина. По мнению Пригожина, “вагнеровцы” не хотят, чтобы РФ жила в коррупции, обмане и бюрократии.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

Читайте также:

Пригожин резко ответил Путину на выступление

"Утверждения президента о нашем предательстве родині неправильны. Мы, патриоты нашего государства, участвовали и продолжаем участвовать в военных действиях как часть ВК "Вагнера". Никто из нас не собирается приходить и каяться по требованию президента, ФСБ или кого бы то ни было другого. Мы не желаем, чтобы наша страна продолжала жить в условиях коррупции, обмана и бюрократии", — говорит Пригожин.

Также глава ЧВК "Вагнер" уточнил, что когда им говорили идти воевать против Украины, они шли. Но вскоре выяснилось, что боеприпасы, оружие и все средства, отведенные на их покупку, были растрачены, а чиновники собирали их для себя, предвидя нынешнюю ситуацию, когда кто-то движется на Москву.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Добавим, что в России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к русскому народу. Причиной обращения вероятнее всего является бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас