"Никто не придет с повинной": Пригожин резко ответил Путину

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин: фото

Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ни один из его подчиненных не пойдет на покаяние по указанию российского президента Владимира Путина. По мнению Пригожина, “вагнеровцы” не хотят, чтобы РФ жила в коррупции, обмане и бюрократии.

Об этом сообщает пресс-служба Пригожина.

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"Утверждения президента о нашем предательстве родині неправильны. Мы, патриоты нашего государства, участвовали и продолжаем участвовать в военных действиях как часть ВК "Вагнера". Никто из нас не собирается приходить и каяться по требованию президента, ФСБ или кого бы то ни было другого. Мы не желаем, чтобы наша страна продолжала жить в условиях коррупции, обмана и бюрократии", — говорит Пригожин.

Также глава ЧВК "Вагнер" уточнил, что когда им говорили идти воевать против Украины, они шли. Но вскоре выяснилось, что боеприпасы, оружие и все средства, отведенные на их покупку, были растрачены, а чиновники собирали их для себя, предвидя нынешнюю ситуацию, когда кто-то движется на Москву.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают сценарий начала гражданской войны в России.

Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные. Кроме того, этим событиям предшествовало сообщение в Telegram-канале группировки с намекающим подтекстом.

Добавим, что в России на Первом канале состоялся экстренный выпуск новостей. В сюжете рассказали о "постановке" удара Минобороны РФ по "вагнеровцам" и призвали принять меры по задержанию Пригожина.

Утром 24 июня Евгений Пригожин заявил, что захватил все военные объекты в Ростове-на-Дону и ждет Сергея Шойгу и Валерия Герасимова. Также он пригрозил пойти на Москву.

Позже президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с обращением к русскому народу. Причиной обращения вероятнее всего является бунт владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.