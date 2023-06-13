Обстрел Кривого Рога: Вилкул сообщил о росте числа жертв
Число жертв ночного обстрела многоэтажки в Кривом Роге достигло шести. Спасательная операция на месте удара российской ракеты продолжается.
Об этом глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил на своем Telegram-канале.
Число жертв увеличивается
По словам Александра Вилкула, стало известно о том, что количество погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло.
"К сожалению, уже шесть погибших", — написал глава военной администрации города.
Спасательная операция
Вместе с тем, добавил Александр Вилкул, спасательная операция на месте ночной ракетной атаки продолжается.
Спасатели пытаются разобрать завалы и деблокировать людей, возможно, находящихся в обстрелянном доме.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.
Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.
Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.
На обстрелы своего родного города уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.