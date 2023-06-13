Обстрел Кривого Рога: Вилкул сообщил о росте числа жертв

Глава Криворожской ГВА Александр Вилкул. Фото: скриншот

Число жертв ночного обстрела многоэтажки в Кривом Роге достигло шести. Спасательная операция на месте удара российской ракеты продолжается.

Об этом глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул сообщил на своем Telegram-канале.

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Число жертв увеличивается

По словам Александра Вилкула, стало известно о том, что количество погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу возросло.

"К сожалению, уже шесть погибших", — написал глава военной администрации города.

Спасательная операция

Вместе с тем, добавил Александр Вилкул, спасательная операция на месте ночной ракетной атаки продолжается.

Спасатели пытаются разобрать завалы и деблокировать людей, возможно, находящихся в обстрелянном доме.

Вилкул о новом количестве жертв

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку в Кривом Роге.

Впоследствии глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что известно о по меньшей мере трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Нацполиция уже открыла у обстрелянного дома мобильный пункт и собирает доказательства очередного военного преступления.

На обстрелы своего родного города уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.