Обстріл у Чернігові — кількість загиблих збільшилась до 16 людей

Рятувальна операція у Чернігові. Фото: ДСНС України /Telegram

У Чернігові кількість загиблих вже зросла до 16 осіб. Ще 61 людина отримала поранення, серед яких 3 дитини.

Про це повідомляє ДСНС України.

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За даними медичних служб, троє осіб були успішно врятовані з-під завалів. Масштабні пошуково-рятувальні роботи тривають із залученням рятувальників та добровольців, що працюють над врятуванням людей.

На місці події також діють психологи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), які надають психологічну допомогу постраждалим та їх родинам. Загалом психологічну підтримку отримали 53 людини.

Скриншот допису ДСНС України

До поліцейських, які працюють у розгорнутому пересувному пункті, надішло понад 100 заяв від людей, чиї помешкання та майно постраждало внаслідок російського удару.

Слідчо-оперативні групи провели понад 200 оглядів пошкоджених квартир та будівель. Робота триває.

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. Згодом у мережі з'явились кадри удару по Чернігову, а президент Володимир Зеленський прокоментував атаку.

Пізніше стало відомо, що через російський ракетний удар по Чернігову загинула лейтенант поліції Аліна Миколаєць. Їй було 25 років.