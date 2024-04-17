Обстрел в Чернигове — количество погибших увеличилось до 16 человек

Спасательная операция в Чернигове Фото: ГСЧС Украины /Telegram

В Чернигове количество погибших уже возросло до 16 человек. Еще 61 человек получил ранения, среди которых 3 ребенка.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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По данным медицинских служб, три человека были успешно спасены из-под завалов. Масштабные поисково-спасательные работы продолжаются с привлечением спасателей и добровольцев, работающих над спасением людей.

На месте происшествия также действуют психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), оказывающие психологическую помощь пострадавшим и их семьям. В общей сложности психологическую поддержку получили 53 человека.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины

К полицейским поступило более 100 заявлений от людей, чьи помещения и имущество пострадали в результате российского удара.

Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.

Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города. Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову , а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.

Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.