Обстрел в Чернигове — количество погибших увеличилось до 16 человек
В Чернигове количество погибших уже возросло до 16 человек. Еще 61 человек получил ранения, среди которых 3 ребенка.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Последствия обстрела Чернигова
По данным медицинских служб, три человека были успешно спасены из-под завалов. Масштабные поисково-спасательные работы продолжаются с привлечением спасателей и добровольцев, работающих над спасением людей.
На месте происшествия также действуют психологи Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), оказывающие психологическую помощь пострадавшим и их семьям. В общей сложности психологическую поддержку получили 53 человека.
К полицейским поступило более 100 заявлений от людей, чьи помещения и имущество пострадали в результате российского удара.
Следственно-оперативные группы провели более 200 осмотров поврежденных квартир и построек. Работа продолжается.
Напомним, 17 апреля около 09:00 армия России нанесла три ракетных удара по Чернигову. Сообщили о погибших и травмированных. Как отметили в ОВА, под прицелом находился центр города. Впоследствии в сети появились кадры удара по Чернигову , а президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку.
Позже стало известно, что из-за российского ракетного удара по Чернигову погибла лейтенант полиции Алина Николаевец. Ей было 25 лет.
Читайте Новини.LIVE!