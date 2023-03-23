Обстрел Запорожья: полиция показала кадры из камер патрульных на месте ракетного удара
В Запорожье российские ракеты попали в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. В патрульной полиции показали кадры из камер сотрудников на месте российских ракетных обстрелов.
Соответствующее видео опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в своем Facebook.
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Последствия обстрела
"Инспекторы помогали деблокировать людей из-под завалов, в первую очередь оказывали медицинскую помощь тяжелораненым, эвакуировали из разрушенных жилищ людей и сопровождали в безопасное место, поскольку существовала опасность повторного удара", — говорится в сообщении.
В полиции также призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу направляться в укрытие.
Напомним, 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Одна из ракет попала в многоэтажку в районе Прибрежной автомагистрали. Еще одна не разорвалась и застряла у крыши жилого дома.
На месте проводились спасательно-поисковые работы. Спасателям удалось спасти шесть человек. Также известно об одном погибшем.
Кроме того, за жизнь еще 25 человек сейчас борются запорожские медики. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 19 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал видео попадания российской ракеты в многоэтажку в Запорожье.