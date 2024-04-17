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Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв і руйнування

17 квітня 2024 13:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв і руйнування
Пошуково-рятувальні роботи у Чернігові. Фото: t.me/lomako_oleksandr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Станом на зараз у Чернігові відомо про 14 загиблих та 61 постраждалого. На місці ракетного удару ще триває пошукова-рятувальна операція. 

Про це повідомив виконуючий обов'язки Чернігівського міського голови Олександр Ломако у Telegram. 

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Наслідки ракетного удару по Чернігову

Ломако повідомив, що кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Чернігову зросла до 14. Ще 61 людина отримала поранення. 

  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 1
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 2
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 3
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 4
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 5
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 6
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 7
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
  • Обстріли Чернігова — мер розповів про жертв та руйнування - фото 8
    Наслідки ракетного удару по Чернігову. Фото: t.me/lomako_oleksandr
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"Попередньо, 16 будинкам завдано пошкоджень, переважно повилітали вікна. Триває обхід та обстеження квартир", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, у місті відбувається перевірка мереж. Орієнтовно після 17:00 містянам планують відновити подачу електрики та газу.

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Обстріли Чернігова 17 квітня

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Також у мережі з'явились кадри удару по Чернігову. На них можна побачити атаку РФ на соціальну та цивільну інфраструктуру міста.  

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий російський обстріл міста, заявив, що жертвами атаки стали цивільні українці. Глава держави розкритикував партнерів, які не можуть передати Україні додаткові системи ППО. 

Чернігів
обстріли
війна в Україні
поранення
ракетний удар
загиблі

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