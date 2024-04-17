Обстрелы Чернигова — мэр рассказал о жертвах и разрушениях

Поисково-спасательные работы в Чернигове. Фото: t.me/lomako_oleksandr

По состоянию на данный момент в Чернигове известно о 14 погибших и 61 пострадавшем. На месте ракетного удара продолжается поисково-спасательная операция.

Об этом сообщил исполняющий обязанности Черниговского городского головы Александр Ломако в Telegram.

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Последствия ракетного удара по Чернигову

Ломако сообщил, что количество пострадавших в результате ракетного удара по Чернигову возросло до 14. Еще 61 человек получил ранения.

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr

Последствия ракетного удара по Чернигову Фото: t.me/lomako_oleksandr 1/8 ​ 8

"Предварительно, 16 домам нанесены повреждения, преимущественно вылетели окна. Продолжается обход и обследование квартир", — говорится в сообщении.

Кроме того, в городе проходит проверка сетей. Ориентировочно после 17:00 горожанам планируют возобновить подачу электричества и газа.

Обстрелы Чернигова 17 апреля

Напомним, около 09:00 в Чернигове раздались взрывы. Российские оккупанты обстреляли город.

Глава Черниговской ОВА рассказал, что армия России нанесла три ракетных удара почти по центру города. По его словам, уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь.

Также в сети появились кадры удара по Чернигову. На них можно увидеть атаку РФ на социальную и гражданскую инфраструктуру города.

Президент Владимир Зеленский, комментируя утренние российские обстрелы города, заявил, что жертвами атаки стали гражданские украинцы. Глава государства подверг критике партнеров, которые не могут передать Украине дополнительные системы ПВО.