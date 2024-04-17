Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У Чернігові знову зросла кількість загиблих після ракетного удару arrow

У Чернігові знову зросла кількість загиблих після ракетного удару

17 квітня 2024 12:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Чернігові знову зросла кількість загиблих після ракетного удару
Рятувальники розбирають завали внаслідок ударів по Чернігову. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок ракетного удару по Чернігові зранку 17 квітня кількість загиблих знову зросла. Наразі відомо про 13 жертв та 60 поранених.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram. 

Читайте також:

Скільки людей загинуло внаслідок удару по Чернігову

Клименко розповів, що станом на цю хвилину відомо про 13 загиблих та понад 61 пораненого. Серед потерпілих — двоє дітей.

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи", — йдеться у повідомленні. 

Також в області організували здачу крові для потреб травмованих.  

null

Водночас у ДСНС розповіли, що рятувальники дістали з-під завалів вже троє людей, однак під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди.

Наразі на місці працюють рятувальники, психологи ДСНС та тривають пошуково-рятувальні роботи. 

Обстріли Чернігова 17 квітня

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Також у мережі з'явились кадри удару по Чернігову. На них можна побачити атаку РФ на соціальну та цивільну інфраструктуру міста.  

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий російський обстріл міста, заявив, що жертвами атаки стали цивільні українці. Глава держави розкритикував партнерів, які не можуть передати Україні додаткові системи ППО. 

Чернігів
обстріли
війна в Україні
ракетний удар
загиблі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України