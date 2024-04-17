У Чернігові знову зросла кількість загиблих після ракетного удару

Рятувальники розбирають завали внаслідок ударів по Чернігову. Фото: ДСНС

Внаслідок ракетного удару по Чернігові зранку 17 квітня кількість загиблих знову зросла. Наразі відомо про 13 жертв та 60 поранених.

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

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Клименко розповів, що станом на цю хвилину відомо про 13 загиблих та понад 61 пораненого. Серед потерпілих — двоє дітей.

"Постраждалим надається необхідна допомога. Поліцейські здійснюють поквартирний обхід пошкоджених будинків, допомагають пораненим. Продовжують працювати психологи", — йдеться у повідомленні.

Також в області організували здачу крові для потреб травмованих.

Водночас у ДСНС розповіли, що рятувальники дістали з-під завалів вже троє людей, однак під завалами частково зруйнованої будівлі, імовірно, продовжують перебувати люди.

Наразі на місці працюють рятувальники, психологи ДСНС та тривають пошуково-рятувальні роботи.

Обстріли Чернігова 17 квітня

Нагадаємо, близько 09:00 у Чернігові пролунали вибухи. Російські окупанти обстріляли місто.

Очільник Чернігівської ОВА розповів, що армія Росії завдала трьох ракетних ударів майже по центру міста. За його словами, вже створено штаб та буде надаватися вся необхідна допомога.

Також у мережі з'явились кадри удару по Чернігову. На них можна побачити атаку РФ на соціальну та цивільну інфраструктуру міста.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ранковий російський обстріл міста, заявив, що жертвами атаки стали цивільні українці. Глава держави розкритикував партнерів, які не можуть передати Україні додаткові системи ППО.