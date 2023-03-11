Очільник Черкаської ОВА розповів про успішне "полювання" на російські ракети в регіоні
Під час останнього ракетно-дронового удару над Черкаською областю були збиті російські ракета і безпілотник-камікадзе. Жоден з мешканців регіону не постраждав.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
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Вдале "полювання" на Черкащині
На території Черкаської області під час останньої масованої російської атаки було збито дві одиниці ворожої зброї.
Йдеться про крилату ракету і безпілотник.
"Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби", — наголосив Табурець.
Успішна робота ППО по усій Україні
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що українські захисники 9 березня збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", якими росіяни завдали масованого удару по українських містах.
Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.
Нагадаємо, що 9 березня уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.
У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.
Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.
Фото: Telegram Табуреця