​​​​​​​Очільник Черкаської ОВА розповів про успішне "полювання" на російські ракети в регіоні

У Черкаській області ніхто не постраждав від російських ракет і дронів

Під час останнього ракетно-дронового удару над Черкаською областю були збиті російські ракета і безпілотник-камікадзе. Жоден з мешканців регіону не постраждав.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Вдале "полювання" на Черкащині

На території Черкаської області під час останньої масованої російської атаки було збито дві одиниці ворожої зброї.

Йдеться про крилату ракету і безпілотник.

"Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби", — наголосив Табурець.

Успішна робота ППО по усій Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявляв, що українські захисники 9 березня збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", якими росіяни завдали масованого удару по українських містах.

Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.

Нагадаємо, що 9 березня уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: Telegram Табуреця