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​​Руководитель Черкасской ОВА рассказал об успешной "охоте" на российские ракеты в регионе

11 марта 2023 18:21
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Черкасской области никто не пострадал от российских ракет и дронов
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Во время последнего ракетно-дронового удара над Черкасской областью были сбиты российские ракета и беспилотник-камикадзе. Ни один из жителей региона не пострадал.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

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На территории Черкасской области во время последней массированной российской атаки были сбиты две единицы вражеского оружия.

Речь идет о крылатой ракете и беспилотнике.

"Прошло без пострадавших и разрушений. Работают соответствующие службы", — подчеркнул Табурец.

Успешная работа ПВО по всей Украине

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее заявлял, что украинские защитники 9 марта сбили 34 из 47 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр", которыми россияне нанесли массированный удар по украинским городам.

Также ПВО ликвидировала четыре дрона Shahed-136/131.

Напомним, что 9 марта утром враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

Из-за обесточивания части участков Укрзализныци полтора десятка пассажирских поездов двигались с опозданием, десять из них опаздывали более чем на час.

В части районов Киева отключили электроэнергию, поэтому у 40% потребителей исчезло отопление.

Даже в западных регионах Украины было зафиксировано попадание российских ракет. Но удар по объекту энергоинфраструктуры Ивано-Франковской области, к счастью, обошелся без пострадавших.

Фото: Telegram Табуреца

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