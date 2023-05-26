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Офицер оценил возможности врага захватить Славянск и Константиновку

26 мая 2023 11:20
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Смогут ли россияне после Бахмута атаковать новые города Донбасса
Российские оккупанты передвигаются на бронетехнике. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска после безумных потерь в попытке захватить Бахмут вряд ли будут способны двинуться дальше на захват других окрестных городов-крепостей Донбасса. Ими являются Славянск и Константиновка.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник. Фото: УФОТО

"Бахмут действительно стал своего рода психологическим пунктом — там было положено так много людей, что они остановиться не могли", — сказал Черник.

По его словам, оборона этого города является элементом стратегического плана украинского командования.

"Этот замысел — обдуманный, он — корректный, он — качественный", отметил Черник.

При этом он добавил: "А сумеют ли они нарастить в ближайшие недели и месяцы такую группировку, чтобы дать бой за следующую городскую конгломерацию (Славянск и Константиновка, — Ред.), то это действительно очень сомнительно".

Что происходит в Бахмуте

Наемники ЧВК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, воюющих на территории Украины.

Напомним, украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.

По словам спикера Оперативного командования "Восток" Сергея Череватого, очень важным, ключевым моментом Бахмутской обороны является уничтожение ЧВК "Вагнер", самой боеспособной части оккупационных войск.

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