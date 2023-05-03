Что мешает ВСУ начать контрнаступление

Обозначилось окно возможностей для контрнаступления ВСУ
Вооруженные силы Украины могут перейти к более активным боевым действиям на фронте ближе к концу первой декады мая. Конечно, если к этому времени установятся благоприятные и стабильные погодные условия.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
"Влажная почва на Востоке — это сплошное болото", — сказал Селезнев.
Я думаю, предположил он, как минимум, первая декада мая будет в ожидании с обеих сторон того, чтобы поля просохли.
"При условии, что погода будет стабильно сухой, а не дождливой, что-то может начаться. В противном случае глина и чернозем не позволят двигаться тяжелой колесной и бронированной гусеничной технике", — отметил военный эксперт.
Что слышно о контрнаступлении ВСУ
По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, контрнаступление Украины будет состоять из "десятков и сотен различных действий" и от него будет зависеть то, как будет развиваться дальше Великая война.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предусматривает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.
В свою очередь, ранее военный эксперт Селезнев не исключил, что командование российских оккупационных войск может начать второй этап своего контрнаступления. Это может произойти в первой декаде мая.