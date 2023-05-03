Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Обозначилось окно возможностей для контрнаступления ВСУ arrow

Обозначилось окно возможностей для контрнаступления ВСУ

3 мая 2023 10:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Что мешает ВСУ начать контрнаступление
Воины ВСУ в ожидании контрнаступления. Фото: Reuters/Anna Kudriavtseva
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Вооруженные силы Украины могут перейти к более активным боевым действиям на фронте ближе к концу первой декады мая. Конечно, если к этому времени установятся благоприятные и стабильные погодные условия.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

Читайте также:
Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Влажная почва на Востоке — это сплошное болото", — сказал Селезнев.

Я думаю, предположил он, как минимум, первая декада мая будет в ожидании с обеих сторон того, чтобы поля просохли.

"При условии, что погода будет стабильно сухой, а не дождливой, что-то может начаться. В противном случае глина и чернозем не позволят двигаться тяжелой колесной и бронированной гусеничной технике", — отметил военный эксперт.

Что слышно о контрнаступлении ВСУ

По словам советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка, контрнаступление Украины будет состоять из "десятков и сотен различных действий" и от него будет зависеть то, как будет развиваться дальше Великая война.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские Вооруженные силы готовятся к контрнаступлению, которое предусматривает освобождение Крыма. Глава государства подчеркнул, что одной из главных целей контрнаступления является возвращение украинского полуострова, однако успех зависит от продолжения поставок оружия со стороны западных партнеров.

В свою очередь, ранее военный эксперт Селезнев не исключил, что командование российских оккупационных войск может начать второй этап своего контрнаступления. Это может произойти в первой декаде мая.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

23:40 Вакансии в ВСУ: в ком нуждается украинское войско

07:38 Рекордные долги за коммунальные услуги: что предлагает правительство

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас