Окупанти атакували автомобіль хлібокомбінату на Чернігівщині — поранено водія
Російські загарбники в четвер, 18 квітня, продовжують терор Чернігівської області. Ворог атакував автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження.
Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.
Обстріл Чернігівщини 18 квітня
"Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району", — йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлося без жертв. Відомо, що водій автомобіля отримав вибухову контузію легкого ступеня.
Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста.
Також за словами в.о. мера Олександра Ломако, 78 осіб звернулися за допомогою до лікарень.
18 квітня у Чернігові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Відомо про 18 загиблих через ворожу атаку.
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