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Окупанти атакували автомобіль хлібокомбінату на Чернігівщині — поранено водія

18 квітня 2024 15:20
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Окупанти атакували автомобіль хлібокомбінату на Чернігівщині — поранено водія
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: В'ячеслав Чаус
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в четвер, 18 квітня, продовжують терор Чернігівської області. Ворог атакував автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження.

Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус.

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"Сьогодні ворог атакував дронами автомобіль хлібокомбінату під час розвантаження продовольства біля магазину в одному із сіл Новгород-Сіверського району", — йдеться у повідомленні.

На щастя, обійшлося без жертв. Відомо, що водій автомобіля отримав вибухову контузію легкого ступеня.

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Скриншот допису Чауса

Нагадаємо, 17 квітня близько 09:00 армія Росії завдала трьох ракетних ударів по Чернігову. Повідомили про загиблих і травмованих. Як зазначили в ОВА, під прицілом був центр міста. 

Також за словами в.о. мера Олександра Ломако, 78 осіб звернулися за допомогою до лікарень.

18 квітня у Чернігові завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару. Відомо про 18 загиблих через ворожу атаку.

безпілотники
Чернігівська область
обстріли
окупанти
війна в Україні

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